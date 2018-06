Tuerie de Liège: ce dimanche midi, une marche blanche en hommage aux victimes

Une marche blanche va se tenir, ce midi, à Liège, en hommage aux trois victimes de la tuerie de mardi survenue au cœur de la cité ardente. Le rendez-vous est donné à 11h30 sur l'espace Tivoli, près de la place Saint-Lambert. Les participants sont invités à se vêtir de blanc.

Mille ballons blancs

La foule entamera sa marche à midi jusqu'au lieu de la fusillade encadré par la police, en parcourant le boulevard de la Sauvenière puis le boulevard d'Avroy. Symboliquement, mille ballons blancs seront distribués pour l'occasion.

La minute de silence qui a eu lieu mercredi dernier a laissé un gout de trop peu à Raphael Delnoy, ami de pétanque de Ciryl et organisateur de la marche blanche.

"Cette idée de lancer une marche blanche est partie du fait que je trouvais la minute de silence un peu légère par rapport aux faits qui venaient de se passer. Pour deux policières et un étudiant qui n’avait rien demandé à personne et qui était un ami, j’ai trouvé cela très ‘light’ . Et c’est parti sur l’idée d’une marche blanche, qui puisse vraiment être un hommage pour eux. "

Les funérailles des deux policières se tiendront mardi au crématorium de Robertmont, à Liège. Cyril, le jeune homme de 22 ans abattu dans sa voiture par le tireur, sera quant à lui inhumé le 4 juin.