Tubize: Raymond Langendries ne siégera pas dans l'opposition et met un terme à sa carrière politique

Sa liste "Renouveau communal" (deuxième force politique de la commune, avec 9 sièges) a été devancée par la liste "éB" du socialiste Michel Januth, qui en totalise 10.

A 75 ans, l'ancien bourgmestre cdH de la Ville a décidé de ne pas siéger dans l'opposition. Il met un terme à sa carrière politique. Il s'attendait à un autre résultat dimanche, un autre soutien populaire aussi.

"Nous souhaitions obtenir 10 voire 11 sièges. Normalement, c'était à notre portée. Mais quelques éléments ont joué, qui m'inclinent à croire que trop de gens se sont abstenus, en plus des votes blancs et nuls. 19,1% de la population tubizienne s'est abstenue… C'est énorme ! Et inquiétant aussi, car il y a une obligation d'aller voter. C'est le devoir de chacun d'y aller. Cet aspect-là, je pense, nous a perturbés."