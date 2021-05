Tubize, nouvel eldorado immobilier en Brabant wallon ?

Longtemps boudée, Tubize tend à se défaire de son image industrielle et séduit de plus en plus ceux qui souhaitent investir dans l’immobilier. Les prix y restent nettement moins élevés que dans la plupart des communes du Brabant wallon et l’offre est importante, en raison des nouveaux quartiers qui s’y implantent sur d’anciennes friches industrielles. On pense notamment au quartier des Confluents, aménagé sur le site des anciennes Forges de Clabecq, et qui prévoit à terme pas moins de 671 nouveaux logements, des commerces, des bureaux… En tout, ce sont pas moins de 1300 nouveaux logements qui auront vu le jour d’ici quelques années, dans le cadre quatre grands projets d’aménagement : les Confluents, mais aussi le site de l’ancienne usine Mondi, reconvertie en lofts, le quartier des Coteaux et celui du Stimbert.

En vingt minutes de train, on se retrouve dans le centre de Bruxelles

Le mouvement s’est amorcé il y a déjà quelques années. La Fédération royale du Notariat belge témoigne ainsi d’une augmentation des transactions immobilières sur Tubize ces cinq dernières années, et même d’une très forte augmentation en 2019. Ces nouveaux projets font de Tubize un véritable pôle d’attraction et entraînent une hausse des ventes. Ce que confirme un notaire local, Pierre Sterckmans, actif sur Tubize depuis 31 ans : "Tout se vend, que ce soient des maisons, des appartements, des terrains. C’est peut-être parfois plus difficile pour les tout gros biens, moins nombreux. Mais tout se vend", précise-t-il.

Le profil des acheteurs va des retraités aux jeunes ménages, dont le budget est moins important. Beaucoup ont renoncé à prospecter sur Bruxelles ou le reste du Brabant wallon, en raison des prix. Mathilde, 26 ans, vient ainsi d’acheter un appartement neuf dans le centre de Tubize : "Je ne suis pas très bricoleuse, donc je cherchais un bien neuf. Après le confinement, je voulais aussi une terrasse ou du moins une ouverture vers l’extérieur. C’est à Tubize que j’ai trouvé ce qui correspondait le plus à mes critères dans mon budget", témoigne la jeune femme.

La situation géographique l’a également encouragée dans son choix : "Tubize n’est pas forcément la première ville à laquelle on pense quand on cherche en périphérie de Bruxelles. Mais, quand on se renseigne un peu, on se rend compte que c’est assez bien desservi en transports en commun : en vingt minutes de train, on se retrouve dans le centre de Bruxelles", se réjouit-elle. La ville est également proche des grands axes routiers et un contournement est toujours attendu.

Mathilde ajoute aussi que la campagne, où faire des balades ou du jogging, est aussi toute proche, ce qui représente un autre atout pour les citadins en manque de verdure.

Une des communes les moins chères de l'ouest de la province

Mathilde n’est pas la seule à avoir fait ce raisonnement : en deux ans, la population de Tubize a gonflé de plus de 1000 habitants. Mais les biens intéressent aussi les investisseurs qui souhaitent les mettre en location. Un appartement à Tubize se vend aujourd’hui au prix médian de 190.000 euros, soit 60.000 euros de moins que la moyenne provinciale, et le rendement locatif reste relativement élevé.

"Pour le même appartement, avec la même superficie, si vous payez 200.000 euros à Tubize, vous paierez peut-être deux fois plus à Waterloo, mais vous ne le louerez pas deux fois plus cher pour autant", remarque Me Sterckmans. Tubize reste en effet, avec Rebecq, la commune la moins chère de l’ouest du Brabant wallon, même si ses prix évoluent à la hausse. "Plus la demande sera importante, plus les prix vont évidemment augmenter, mais sans exploser non plus, note encore le notaire. Il faut rester raisonnable. A un moment certains prix deviennent inabordables pour un couple de jeunes". Il sera intéressant d'observer l'évolution du marché immobilier sur Tubize ces prochaines années.