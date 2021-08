Tubize équipe déjà ses écoles en détecteurs de CO2 pour la rentrée

C’est une vue positive sur la rentrée, en regard de la situation sanitaire qu’on a connue jusqu’ici

Les enseignants et les élèves vont dès cette rentrée être sensibilisés à leur utilisation. "Ça va être une des premières informations que les enfants auront. C’est une vue positive sur la rentrée, en regard de la situation sanitaire qu’on a connue jusqu’ici", confirme Sarah Deltenre, directrice de l’école fondamentale du Cheval Bayard à Clabecq. Les détecteurs ont été placés à hauteur des yeux des enfants, pour les responsabiliser et qu’ils signalent à leur enseignant.e lorsque le voyant lumineux passe à l’orange. De quoi rassurer les parents, souvent inquiets des mesures adoptées par les écoles, auxquelles ils n’ont plus accès. La directrice, elle aussi, est rassurée sur le fonctionnement de ces boîtiers : "J’avais peur que ça ne sonne et qu’il faille vite évacuer, mais ce n’est pas le cas, ce qui est plutôt rassurant, confie-t-elle. Même si on aérait déjà les locaux en suivant les consignes et qu’on va continuer à le faire".