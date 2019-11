Tubize : des parents réclament le maintien du directeur de l'école Ferrer

Il y avait un peu d’effervescence ce mardi, devant l’école fondamentale autonome Francisco Ferrer, dans le centre de Tubize. Les parents ont réagi à une nouvelle qui passe mal auprès d’eux et de leurs enfants : l’actuel directeur de l’établissement, en place depuis deux ans mais non nommé, devrait être prochainement remplacé. Le nouveau directeur devrait prendre ses fonctions en janvier. Un chef d’établissement nommé, ce qui n’est pas le cas de celui qui occupe le poste actuellement. Du côté des parents, l’incompréhension est totale : "Depuis son arrivée, l’école a bien évolué. On ne voit donc pas pourquoi on doit nous le changer, regrette Valérie Janssens, maman de six enfants, dont cinq fréquentent l’école. C’est quelqu’un de gentil, de sociable, qui a du cœur et qui s’investit dans son école". Les mamans présentes devant l’établissement citent par exemple les peintures qu’il est venu faire lui-même pendant les vacances, pour embellir la cour de récréation et les couloirs, et les séances de lecture auxquelles il participe régulièrement avec les élèves. Des élèves qu’il connaît tous par leur prénom, malgré leur grand nombre et les multiples implantations de l’école. "Tout se passe très bien, il n’a commis aucune faute, pourquoi dès lors changer ?", s’interroge Carmela, une autre maman.

Désignation administrative

Des changements de direction, l’école en a pourtant déjà connu de nombreux. "Depuis 1986, on a appris qu’en tout onze directeurs sont passés par ici, ce qui fait quand même beaucoup", rappelle Valérie Janssens, dont les enfants ont déjà connu plusieurs directions au cours de leur scolarité dans l’établissement. Avec l’actuel chef d’établissement, le courant passe bien. Quand ils ont appris la prochaine arrivée d’un remplaçant, les parents ont donc décidé de manifester leur soutien. Une pétition a circulé. Elle a recueilli à ce jour près de 500 signatures. Et ce mardi, des affiches ont été accrochées sur les grilles de l’école : "Gardons notre directeur", clament-elles. "On restera ici, jusqu’à noël s’il le faut", rappellent les parents. Mais ils ne devront sans doute pas en arriver là. Selon le cabinet du ministre Frédéric Daerden, qui a la tutelle sur les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont fait partie l’école Ferrer, la désignation du nouveau directeur ne serait qu’administrative et le chef d’établissement actuellement en place pourrait continuer à exercer ses fonctions. Rien ne changerait donc dans la pratique. Une nouvelle qui, lorsqu’elle sera confirmée de manière officielle par le pouvoir organisateur, devrait soulager les élèves et leurs parents.