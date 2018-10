Tubize: des isoloirs installés dans un home pour faciliter le vote des seniors

Dernière ligne droite avant les élections communales et provinciales dimanche prochain. Un vote que vous effectuerez a priori seul dans l'isoloir.

Souvent installé dans des écoles ou des salles de villages… parfois, les urnes viennent aussi à vous. C'est le cas à Tubize où des isoloirs vont être installés dans une maison de retraite. Objectif : permettre aux seniors de voter plus facilement et augmenter la proportion de votants chez les retraités.