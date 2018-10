Tubize 2018: Raymond Langendries, le retour du dinosaure sur les terres électorales de Michel Januth

C’est sans doute le fait marquant à l’approche des communales de 2018: l’ancien bourgmestre de Tubize, Raymond Langendries, est de retour.... à 74 ans! Pour tirer la liste Renouveau Communal, liste comprenant des humanistes, des dissidents du PS et des indépendants.

Pour rappel, l'humaniste Raymond Langendries avait été évincé après le scrutin de 2012, renversé par une alliance PS-MR-Ecolo. Un séisme dans la cité du Betchard!

L’homme totalise 42 années de mandat, dont 18 en tant que bourgmestre. Après avoir pris du recul et laissé son siège de conseiller à son fils Benoît, Raymond Langendries prépare son retour avec un petit goût de revanche. A 74 ans, l'homme se dit en pleine forme et prêt à retrousser ses manches. Il reste néanmoins discret sur sa stratégie. "Je ne veux pas parler d’alliance… ce sera à l’électeur de décider", précise l’humaniste.

Mais Raymond Langendries nous l’a confirmé… il briguera bel et bien l’écharpe maïorale. Une écharpe qui s’ajouterait à une autre, plus sportive, celle de président de l’AFC-Tubize, le football étant une de ses passions. Parmi les objectifs du mouvement "RC": relancer le développement de Tubize.

éB signée Januth

L’annonce de ce retour n’est pas une bonne nouvelle pour l’actuel bourgmestre socialiste Michel Januth. Celui-ci tire une liste baptisée éB (équipe du Bourgmestre), où l'on trouve notamment l'ancien footballeur Walter Baseggio et des échevins sortants comme Bruno Soudan. Isabelle Kibassa Maliba, députée provinciale, figure aussi sur cette liste complète de 29 candidats.

Michel Januth assure qu’il n’y a aucun accord pré-électoral. Mais il ne serait pas opposé à poursuivre sa collaboration avec le MR et Ecolo, avec qui il avait fait alliance en 2012... pour écarter Raymond Langendries. Parmi les priorités du PS: la lutte contre les inondations, le social et la mobilité. D'autres thèmes seront défendus, comme la modernisation des infrastructures, le logement, la reconversion du site des Forges de Clabecq et les contournements nord et sud de Tubize.

MR, arbitre?

Côté MR, Pierre Pinte, tête de liste, se dit ouvert à différentes coalitions possibles. S'il décidait de travailler avec d'autres partenaires, comme RC, l'homme et ses troupes pourraient changer la donne. Au grand dam de l'équipe Januth. Pour Pierre Pinte, la gestion saine des finances communales sera un des enjeux principaux de la prochaine législature.

ECOLO

Chez Ecolo, l’échevine actuelle Sabine Desmedt se dit ouverte à tous les scénarios possibles. Elle est tête de liste. Ecolo mettra l'accent sur l'économie locale, la préservation des villages de la commune, la participation citoyenne et la sécurité.

DéFi, dont l'ambition est de tisser une toile en Brabant wallon, présente aussi une liste à Tubize. La formation de l'ancien FDF est emmenée par Mourad Abdelali. Catherine Payen suivra. Antonio et Mariana Baseggio, frère et soeur de l'ancien footballeur Walter, figurent aussi sur la liste. Défis prioritaires : bonne gouvernance, participation citoyenne et convivialité.

Citons encore deux listes comptant un seul candidat: Tubize Autrement (Ahmed Boujada) et Pirate (Patrick Installé).

Enfin, précisons qu’à Tubize, les listes compteront cette fois 29 et non plus 27 candidats, la population ayant sensiblement augmenté depuis 2012.