Trottoirs plus larges, nouveaux arbres, suppression du stationnement : la rénovation du boulevard Adolphe Max à l'enquête publique

Des trottoirs plus larges en pierre bleue, de nouveaux arbres (aulnes), un nouvel éclairage identique à celui du piétonnier, des pistes cyclables, une bande carrossable dédiée aux voitures parfaitement délimitée… Le futur boulevard Adolphe Max se présentera également de plain-pied afin de lui conférer une allure de semi-piétonnier. En attendant ce vaste chantier, place à l’enquête publique relative à la demande de permis d’urbanisme portant sur le réaménagement intégral de cet axe, qui fait la jonction entre la place De Brouckère et la place Rogier.

Le projet, porté par la Ville de Bruxelles, est d’importance. Il doit permettre de boucler la transformation du centre-ville. Le piétonnier entre De Brouckère et Fontainas est terminé, de même que le lifting de la rue Neuve et une partie des voies perpendiculaires, sans oublier le boulevard Emile Jacqmain. Restait le boulevard Adolphe Max, un peu oublié depuis les années 70. Le lieu a mal vieilli : les trottoirs sont défoncés, les arbres très malades, le stationnement est chaotique, la propreté problématique, tout comme la petite insécurité.

Mieux vaut tard que jamais

Avec ce projet, les autorités de la Ville entendent redorer le blason du boulevard, jadis vitrine de la capitale avec ses commerces. Depuis, certains ont disparu, d’autres ont ouvert ou vont ouvrir. Antonio, qui a investi il y a six ans dans une boutique de vêtements de marque, se réjouit de cette dynamique. "Quand on voit la rue Neuve et le piétonnier à De Brouckère et à La Bourse, on se dit que cela peut être positif", réagit-il. "Pour moi, ce sera positif au niveau des trottoirs, ce sera plus beau et plus propre. La voie réservée aux voitures, limitée à une bande, fera qu’il y aura moins de trafic et plus d’espaces pour les visiteurs du quartier."

Cependant, Antonio se pose une question : pourquoi avoir tardé à rénover le boulevard Adolphe Max (qui tient son nom du bourgmestre de la Ville de Bruxelles entre 1909 et 1939) alors que le piétonnier est lui déjà terminé ? "Une question d’argent ? D’organisation ? Et puis il y a eu le Covid. En tout cas, mieux vaut tard que jamais."