Trottoirs Plus et trottoirs Confort : bienvenue dans le plan trottoirs !

Nous sommes allés nous promener à pied boulevard Saint-Michel, entre Montgomery et Boileau. Pourquoi là ? Parce que les trottoirs de cet axe ont été classés par la Région comme "trottoirs Plus" et bénéficieront, d'ici la fin de l'année, d'une rénovation complète.

Il faut dire que, actuellement, ils n'ont pas vraiment fière allure : les racines des arbres soulèvent les dalles, les pavés à l'ancienne sont tout sauf agréables à la marche, certains sont manquants et, quand il pleut, on est sûr de se faire éclabousser par l'une ou l'autre dalle descellée.

Cet état de choses se retrouvant un peu partout dans la Région, Bruxelles-Mobilité a décidé d'enclencher le plan trottoirs, destiné à rénover les trottoirs de certains grands axes, ou, comme le dit l'Administration dans son langage, à "assurer une gestion proactive des trottoirs et une amélioration de la qualité de cheminement piétons. " Ce plan fait partie de l’ensemble Good Move, qui veut changer la façon dont on se déplace à Bruxelles.

Les chiffres varient d’une étude à l’autre, mais on estime qu'entre 30 et 40% des déplacements bruxellois se font à pied. D’où l’idée de ce plan, qui crée un réseau de trottoirs, comme il y a un réseau de pistes cyclables. Place donc aux trottoirs Plus et aux trottoirs Confort. Un trottoir Plus, c’est un trottoir identifié comme à fort passage : près d’un nœud de transports en commun, d’une zone commerciale, ou d’une administration communale. Les trottoirs Confort, ce sont ceux qui relient ces trottoirs Plus. Et, pour déterminer quels bouts de macadam avaient droit au titre convoité de trottoir Plus, la Région a réalisé un audit des trottoirs sur les grands axes.

C'est ainsi que les trottoirs de l'avenue de Jette et de l'avenue de Laeken ont déjà été refaits. Et que, d'ici la fin de l'année, les boulevards Saint-Michel et de la Plaine, ainsi que ceux de la chaussée de Ninove et de la rue Hôtel des Monnaies retrouveront aussi un aspect plus confortable.

Car l'enjeu est là : permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer plus facilement, mais aussi "optimiser les rampes et les passages piétons et remettre les arrêts de transport public aux normes les plus récentes." L’idée est de les rénover dans leur ensemble, au lieu des travaux actuels qui sont trop souvent du ponctuel sur quelques mètres. Ce sont les trottoirs Plus qui seront d'abord chouchoutés, les trottoirs Confort viendront plus tard. Pour savoir qui est Plus et qui est Confort, Bruxelles-Mobilité a publié un plan.