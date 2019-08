Trottinettes électriques jetées à l'eau: Lime cherche la parade

Comment éviter le vol et le vandalisme sur les trottinettes électriques qui sillonnent nos centres urbains ? La question taraude évidemment les opérateurs dans la plupart des villes où ils sont actifs, bien que le problème ne se pose pas partout avec la même ampleur. Namur – et Liège dans une moindre mesure – détiendrait le triste record du plus haut taux de vandalisme sur des trottinettes électriques en Belgique. Deux sociétés sont présentes dans la capitale wallonne, Lime et Circ (anciennement Flash), et chacune dresse un constat identique.

Kurt Van Landeghem est le manager général de Circ pour le Benelux, il ne souhaite pas divulguer les chiffres précis mais observe une différence assez nette entre régions : "c'est à Liège et à Namur qu'on a le plus de dégradations, puis c'est à Bruxelles et en Flandre. Dans un premier temps, on a pensé que c'était lié à la taille des villes, mais ça ne colle pas quand on regarde les villes flamandes; grandes ou petites, elles ont toujours un taux plus faible. À ce stade, on n'a pas vraiment d'explication, mais on a toujours bien l'intention de rester à Namur car c'est un nœud important pour la mobilité régionale."

L'explication tient peut-être à la configuration urbaine particulière de Namur, son centre historique se lovant contre la Sambre et la Meuse. Pour Romain Dekeyser, directeur des opérations de Lime en Belgique, cette proximité des deux cours d'eau serait une opportunité supplémentaire pour les personnes mal intentionnées : "on a davantage de trottinettes jetées dans l'eau à Namur, c'est un problème qui ne s'est pas du tout présenté à Bruxelles, par exemple. Ce n'est pas un cas unique, il y a d'autres exemples connus en Europe, mais disons qu'au niveau belge c'est plus spécifique à Namur. Et comme le centre-ville est assez petit, la probabilité qu'une trottinette soit stationnée à proximité d'un cours d'eau et qu'un voyou décide de la jeter est plus élevée".

Une zone "arrêt interdit" le long des cours d'eau

La parade a peut-être été trouvée. Depuis le début du mois d’août, Lime teste un nouveau dispositif appelé le "no-lock". Concrètement, il n'est plus possible d'arrêter sa course le long des cours d'eau, il faut impérativement se trouver à plus de dix mètres des berges pour mettre un terme à son trajet. Pour autant, il est toujours possible de circuler sur les chemins de halage, comme l'explique Romain Dekeyser: "un utilisateur peut prendre une trottinette en ville et rouler sur les quais comme c'était le cas avant, ce qu'il ne peut plus faire c'est s'y arrêter. À moins de dix mètres du bord, c'est devenu une zone interdite dans laquelle il n'est plus possible de se déconnecter, la trottinette ne peut plus être laissée à cet endroit."

L'objectif de ce "no-lock" est de réduire, à terme, le nombre de trottinettes garées près de l'eau et ainsi limiter les tentations pour les vandales... Même si elle ne sera pas efficace dans toutes les situations – rien n'empêche de saisir une trottinette dans la zone autorisée et de parcourir les 10 mètres qui la sépare du cours d'eau – cette mesure de "no-lock" aurait déjà produit des résultats encourageants. Lime se donne jusqu'à la fin du mois d’août pour en faire le bilan et, à l'instar de son concurrent Circ, n'envisage de toute façon pas de quitter Namur.