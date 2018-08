(Trop) vieux bourgmestres?

Ils ont dépassé l'âge de la retraite et sont, pourtant, candidats aux prochaines élections : Raymond Langendries (Renouveau communal) et Joseph Daussogne (PS) pourraient devenir à 74 et 85 ans, les doyens des bourgmestres wallons.

Présent sur la liste du renouveau communal, Raymond Langendries a déjà une carrière de 47 années derrière lui : échevin, secrétaire national du PSC (ex CDH), ministre dans le gouvernement Martens , émissaire royal lors de la crise politique de 2007 ET bourgmestre de Tubize pendant 18 ans, entre 1994 et 2012. Après 6 années d’absence après s’être fait évincer par une majorité alternative, l’homme compte bien récupérer son écharpe maïorale :

"J’ai été un petit peu calé pendant 6 ans… J’ai fait une pause de 6 ans et malheureusement, la commune a, aussi, été mise sur pause… Et donc il y a des choses qui manquent à la commune de Tubize et je voudrais, avec les nouveaux candidats citoyens de ma liste, faire avancer les choses et faire revivre la ville de Tubize."

Du haut de ses 85 printemps, Joseph Daussogne , bourgmestre socialiste de Jemeppe-sur-Sambre fait partie des plus vieux bourgmestres de notre pays. Il est à la tête de la commune depuis 25 ans et est plutôt habitué à ce qu’on lui parle de son âge :

"Oh ben c’est un beau sujet de conversation… Certains l’utilisent pour me dénigrer. Ils aimeraient que je reste au jardin et que je prenne un peu le soleil."

Vous estimez-vous trop vieux pour la fonction de bourgmestre ?

Raymond Langendries : "Ça dépend de chacun , explique Raymond Langendries, je me sens intellectuellement et physiquement en bonne forme…"

Joseph Daussogne : "Ça veut dire quoi être vieux ? Moi je connais des gens de 50 ans qui sont plus vieux que moi."

Que répondez-vous à ceux qui estiment que vous vous accrochez au pouvoir ?

Raymond Langendries : "Je ne m’accroche pas au pouvoir, ce n’est pas une question de vouloir le pouvoir. J’ai fait une carrière magnifique, je pourrais m’occuper de mes petits enfants… Mais ce sont eux et mes enfants qui me demandent de continuer."

Joseph Daussogne : "Je ne fais pas d’ombre aux jeunes puisque j’en ai mis sur ma liste… Ce sont les gens qui votent, si demain, c’est un jeune de ma liste qui est élu, ca m’ira parfaitement."

Raymond Langendries et Joseph Daussogne seront donc tous les deux candidats aux élections communales d’octobre prochain, persuadés de rempiler pour 6 années de plus… Si la santé leur permet !