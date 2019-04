Les amoureux de la "fantasy" le savent. Ils ont rendez-vous à Mons tous les deux ans. Et cette édition 2019 le montre une nouvelle fois, c'est un public très large qui s'intéresse à ces univers fantastiques. Univers au pluriel car toutes les époques de l'histoire et toutes les cultures du monde inspirent les créateurs de mondes imaginaires. Du médiéval au steam punk, des hindous aux gréco-romains. Dans le Hall de Mons Expo, les activités sont elles aussi variées: tables de jeux, espace littérature et BD avec dédicaces, marché de produits artisanaux, tables de jeux de société, ateliers, expos, campements...

Longues files pour les dédicaces L'actrice britannique Natalia Tena - © RTBF L'invitée d'honneur de cette édition 2019 est Natalia Tena, actrice britannique qui a joué dans Game of Thrones (Osha, la sauvageonne) et dans Harry Potter (Nymphadora Tonks). Visiblement ravie de rencontrer ses fans, elle s'est prêtée au jeu des dédicaces et des photos. Des files encore du côté des bouquins. Les passionnés prennent plaisir à discuter avec les auteurs et admirer le talent des dessinateurs.

S'évader du quotidien et montrer une autre facette de sa personnalité L'inquiétant Baron Samedi - © RTBF Les files sont longues mais elles donnent l'occasion d'admirer les magnifiques costumes des amateurs de cosplay. Comme ce couple de la région liégeoise qui s'est inspiré de l'univers Vaudou. Des heures de maquillage et de confection des costumes mais une grande satisfaction quand d'autres visiteurs les prennent en photo: "c'est l'occasion de montrer une autre facette de sa personnalité" explique le Baron Samedi et sa compagne. "Voir le sourire des gens, ça nous montre que nos costumes sont intéressants, qu'ils attirent l'œil".

Le plus grand événement du genre en Belgique "Trolls et Légendes" à Mons, le rendez-vous de toutes les tribus de la fantasy - © Tous droits réservés Entre visiteurs, bénévoles, artistes et autres participants, Trolls et Légendes devrait rassembler environ 30.000 personnes pour l'ensemble du week-end. "Environ la moitié du public est Belge mais on a des visiteurs de partout dans le monde, beaucoup de Français" explique Gauthier Fraiteur, chargé de communication du Trolls et Légendes. "De tous les événements qui ont lieu à Mons, c'est celui qui attire le plus de public extérieur" ajoute-t-il. Un festival pour passionnés qui existe grâce à des passionnés, l'équipe de Trolls et Légendes est constituée de bénévoles.

"Trolls et Légendes" à Mons, le rendez-vous de toutes les tribus de la fantasy - © Tous droits réservés

Trolls et Légendes, le reportage radio - 20/04/2019