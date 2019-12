Trois squatteurs sauvés d'un incendie dans un immeuble inoccupé à Anderlecht

Les pompiers bruxellois ont secouru trois squatteurs d'un bâtiment en feu dans la rue Brogniez à Anderlecht jeudi matin. Les trois personnes ont été évacuées par le toit du bâtiment de trois étages à l'aide d'échelles et transportés à l'hôpital. Elles ont été légèrement intoxiquées par la fumée et légèrement blessées en rampant sur le toit, ont déclaré les pompiers.

L'incendie dans le bâtiment inoccupé a été constaté vers 4h50 et les pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux avec trois véhicules. Les pompiers ont commencé leur intervention par l'avant du bâtiment et par l'arrière, via les jardins de la rue Grisar.

L'incendie est actuellement sous contrôle, mais les dommages au bâtiment sont considérables. Les pompiers ont réussi à empêcher l'incendie de se propager aux maisons voisines, mais l'une d'elles a subi des dégâts à cause de l'eau.

Selon les pompiers, il faudra beaucoup de temps pour nettoyer les lieux et faire les travaux nécessaires. La police locale de Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) a mis en place un périmètre de sécurité pour permettre aux services de secours de faire leur travail.