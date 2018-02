Trois pistes de ski ouvertes en province de Liège et du Luxembourg

Trois pistes de ski seront accessibles tout ce week-end, soit les pistes de ski de fond d'Elsenborn et de Losheimergraben dans les Cantons de l'Est et la piste de ski alpin de la Baraque de Fraiture, ont annoncé samedi leurs exploitants.

L'offre de ski s'est amenuisée au cours de la semaine écoulée, une dizaine de pistes étant encore ouvertes en début de semaine. Le gel conséquent sur les hauteurs de la Belgique a eu raison de la qualité de la neige de plus en plus compacte et verglacée. De nombreux exploitants ont dès lors, dans ces conditions, préféré fermer leurs locations.

On pourra cependant encore skier ce week-end. Pour les fondeurs, il faudra se rendre à Elsenborn dans l'Eifel. Le centre se trouve à proximité du terrain d'entraînement du camp militaire. Les exploitants proposent des tracés de 2, 5 et 9 km. Quelque 800 paires de ski sont disponibles à la location.

Le site de Losheimergraben se situe à l'ancienne frontière belgo-allemande. Les pistes de ski de fond de 5 ou 8 km traversent les forêts dans la haute vallée de l'Our, entre autres via le Ravel.

Pour les amateurs de ski alpin, direction la province de Luxembourg et plus particulièrement la baraque Fraiture qui sera ouverte de 9h30 à 18h00 samedi et dimanche, ont déjà annoncé leurs gestionnaires.