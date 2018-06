Trois nouveaux prêtres pour le Diocèse de Tournai

Comment décide-t-on un jour de devenir prêtre?

Yannick Letellier est le premier à répondre à cette question, cet ancien informaticien raconte: "pour moi, ça a été un appel, un événement de ma vie que j'ai relu avec les yeux de la foi. Une question s'est imprimée en moi: jusqu'où veux-tu aller dans le don de ta vie. Et après avoir réfléchi, j'ai répondu que je voulais donner toute ma vie au Seigneur. J'ai dû l'annoncer à ma famille non-pratiquante, ça a été un petit drame. Mais petit à petit, ils ont vu que j'étais heureux et ils ont accepté".

Pascal Caudron, l'aîné du trio a lui aussi grandi dans une famille qui ne pratiquait pas: "J'ai une formation d'ingénieur civil et j'ai travaillé 13 ans dans l'industrie automobile. J'étais athée. La redécouverte de la foi est arrivée assez tardivement. J'ai été frappé par une expérience dans une abbaye, j'ai fréquenté cette abbaye pendant plusieurs années et puis j'ai décidé de démissionner de mon travail et de partir vivre comme moine. La vie monastique a été une expérience de conversion de fond mais au bout de deux ans, je me suis rendu compte que ma voie n'était pas d'être coupé du monde mais plutôt d'être parmi les gens. A 40 ans, j'ai donc décidé de revenir dans ma région natale et d'entrer au séminaire".

Contrairement à ses deux collègues, pour Simon Naveau, l'idée est née très tôt mais elle a mis du temps à prendre forme: "déjà depuis l’enfance, je ressentais l'appel pour devenir prêtre mais depuis l'adolescence j'avais mis la question de côté parce que ce n'est pas la mode et du coup je me suis dit que j'allais passer ma vie à faire comme tout le monde, des études, travailler et tant qu'à faire, profiter de la vie: avoir une vie professionnelle, sortir avec des amis... Et puis je me suis rendu compte compte que toutes ces choses-là, même si elles sont belles, ne remplissent pas une vie et j'avais l'impression de passer à côté de l'essentiel. Je suis revenu à Dieu, je l'ai remis au centre de ma vie et la question de devenir prêtre est revenue. Ce n'était pas un appel instantané mais le fruit d'un long questionnement, le balancement entre pour et contre. Et puis un jour il a fallu prendre la décision: oui je rentre au séminaire, oui, je veux devenir prêtre".