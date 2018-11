Trois gilets jaunes "injustement arrêtés" à La Louvière? "Non, des arrestations administratives": c'est quoi, exactement?

Le fait a d'autant plus ému qu'il a été diffusé en direct via le "facebook live" de l'interpellé: un "gilet jaune" a été arrêté ce matin alors qu'il était sur le parking du Cora La Louvière pour y organiser un blocage de la galerie à l'occasion du "black friday".

Mais ce qui a beaucoup ému les internautes, c'est que cette personne a été arrêtée alors qu'elle avait obéi aux injonctions de la police et cessé le blocage, mais restait sur le trottoir à l'entrée du parking. A plusieurs reprises, on entend alors le policier lui demander de quitter les lieux et puis on la la voit se faire arrêter en direct, le live s'interrompant au moment de la fouille.

Un autre gilet jaune était arrêté quasiment au même moment, pour des raisons similaires.

Choqués, d'autres gilets jaunes sont alors venus en renfort sur le site, et ont commencé à traverser sans cesse le passage piéton qui donne accès au site, dans un sens et puis dans l'autre, créant des ralentissements, mais ne bloquant pas la circulation.

Et à nouveau, une personne a été arrêtée.

"Elle n'a pourtant commis aucun délit" clament les gilets jaunes, et ceux qui les soutiennent sur les réseaux sociaux.

C'est qu'en fait, il n'est pas toujours nécessaire de commettre un délit pour se faire arrêter. Mais cela n'a rien d'arbitraire pour autant: "Il s'agit d'arrestations administratives, explique la porte-parole de la police Cristina Iacono. Elles interviennent dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité administrative (ndlr: en l'occurrence le bourgmestre de La Louvière). Le plus souvent, c'est pour trouble à l'ordre public".

C'était bien le cas dans les trois cas hier à La Louvière, ainsi que pour manifestation non autorisée, "Et pour un des trois s'ajoute la provocation policière".

Quatre cas possibles

La loi prévoit effectivement explicitement quatre cas où la police peut procéder à ces arrestations administratives: l’obstacle à l’accomplissement de leur mission d’assurer la liberté de la circulation, la perturbation de la tranquillité publique, l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une personne se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques ou encore le cas dans lequel cette personne commet effectivement ce genre d’infraction.

"Les policiers peuvent comprendre les motivations qui animent ces citoyens mais on est dans un état de droit et les policiers sont là pour faire appliquer les règles, et en l'occurence l'autorité leur avait demandé de garantir l'accès au supermarché".

Les trois personnes étaient toujours au commissariat en fin d'après-midi mais les policiers étaient en discussion avec elles afin d'envisager leur libération, tout en s'assurant qu'elles ne commettent plus de trouble. Une arrestation administrative est de toute façon limitée à douze heures...