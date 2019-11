Trois entreprises belges derrière la plus grande patinoire flottante d'Europe à Pairi Daiza

La plus grande patinoire flottante d’Europe est en cours de construction au parc animalier de Pairi Daïza. 2200 mètres carrés de plancher dont 1500 de patinoire ouvriront dans trois semaines. A terme, 500 visiteurs pourront patiner ensemble sur cette structure flottante. Cette prouesse est possible grâce à trois entreprises de la région : Marine Fllor, Color Production et Charlie’s Factory, trois entreprises de Charleroi ou de Wallonie.

"A Pairi Daïza, on essaie de favoriser le circuit court, explique Claire Gilissen, porte-parole du parc animalier. Nous avons lancé notre appel d’offres jusqu’en Suisse, en Espagne ou aux Etats-Unis mais à qualité égale, on choisit les entreprises les plus proches du parc. Et donc ici, on travaille avec des entreprises de Charleroi et de Namur."