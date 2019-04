Trois ans de prison pour vol suivi d'une course-poursuite à contresens sur la E411

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Olivier V., un habitant d'Etterbeek né en 1972, à trois ans de prison ferme. L'homme était poursuivi pour un vol avec violences pour assurer sa fuite, et pour des faits d'entrave méchante à la circulation. Le 14 janvier 2019, ce prévenu aux lourds antécédents judiciaires avait commis un vol au magasin Krëfel de Wavre. Poursuivi par la police, il avait pris l'autoroute E411, était sorti à Jesus-Eik et avait remonté la bretelle à contresens. Il avait perdu le contrôle de sa voiture à Rosières. Les policiers l'avaient alors extrait blessé de sa voiture, qui prenait feu.

Dans cette voiture volée munie de fausses plaques, les policiers avaient retrouvé un 357 Magnum et des munitions, un masque, une cagoule, des stupéfiants, une perruque, du matériel permettant de commettre des cambriolages, etc.

Le prévenu était en liberté après avoir bénéficié d'une décision du tribunal d'application des peines. Son avocate avait demandé au tribunal correctionnel du Brabant wallon qu'il prononce une peine de travail maximale, pour éviter que son client ne se retrouve à nouveau en prison. "Mon client doit être sanctionné, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais il faut réfléchir autrement pour quelqu'un qui accumule les peines de prison depuis 1993", avait-elle plaidé.

Pour fixer la hauteur de la peine à infliger au prévenu, le jugement rendu mardi a pris en compte la gravité des faits et les conséquences dramatiques que ceux-ci auraient pu engendrer, les antécédents du prévenu qui est en état de récidive, ainsi que l'absence de remise en question dont il fait preuve. A l'audience, le ministère public avait requis cinq ans. Le tribunal s'est donc montré un peu plus clément en infligeant trois ans de prison au prévenu, qui n'avait plus droit à la moindre mesure de faveur.