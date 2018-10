Trois ans avec sursis pour fausse alerte à la bombe à l'aéroport et dans un hôpital

Un chauffeur de taxi anversois a été condamné mardi à une peine de prison de trois ans avec sursis. Durant l'été 2017, l'homme avait écrit des messages de menaces dans les toilettes de Brussels Airport et de l'hôpital Jan Palfijns à Merksem.

Le 18 juin 2017, des écritures suspectes avaient été découvertes dans les toilettes des hommes du hall des arrivées de Brussels Airport. "Allahu akbar, 20h30 bombe, bye bye Airport, IS", disaient les inscriptions. La police avait installé un périmètre de sécurité et fouillé tout le bâtiment, sans trouver d'explosifs.

Deux semaines plus tard, un message similaire avait été découvert sur les murs des toilettes pour hommes d'un hôpital de Merksem. Une partie du bâtiment avait été évacuée et fermée, et tout avait été également fouillé à l'aide d'un chien. Aucun explosif n'y avait été trouvé.

Un taximan ruiné qui voulait attirer l'attention

Ces inscriptions étaient l'œuvre de Robert V.N., un chauffeur de taxi de 52 ans qui avait été reconnu grâce à des caméras de surveillance. Le parquet a condamné les faits et requis une peine de trois ans de prison avec sursis probatoire. La défense a plaidé pour une peine de probation autonome.

"Mon client est isolé socialement depuis que sa petite amie s'est enfuie avec son argent et ses biens, ne lui laissant que des dettes", a souligné son avocat. "Les messages visaient à attirer l'attention."

"De tels faits inquiètent la population et nécessitent chaque fois de grands moyens de la part des services de secours", a souligné le tribunal. Robert V.N. a été condamné à une peine de prison de trois ans qu'il ne devra pas purger s'il conserve son emploi et qu'il accepte un suivi par un psychiatre ou un psychologue.