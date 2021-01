Trois acteurs hainuyers sélectionnés pour développer des projets en économie circulaire

L’agence de développement territorial IDEA, l’entreprise Ecosteryl, implantée au cœur de l’Innovation Pole Initialis à Mons, et la plateforme d’innovation du Cœur du Hainaut (Click) ont été sélectionnés pour la mise en œuvre de projets liés à l’économie circulaire dans le cadre du challenge "Plastics Go Green and Circular" initié par le Service Public de Wallonie (SPW).

L’intercommunale IDEA, Ecosteryl et le CLICK, trois acteurs du Cœur du Hainaut, ont été sélectionnés pour développer des projets en économie circulaire. La collaboration touche les domaines du recyclage de couches-culottes, de masques chirurgicaux ainsi que de la création d’une donnerie pour objets en plastique.

Des solutions nouvelles

Le SPW a lancé l’été dernier, avec le soutien de l’Europe, le challenge "Plastics Go Green and Circular", qui vise à favoriser les pratiques de l’économie circulaire dans le secteur des plastiques. L’objectif du projet est de mettre au point des solutions nouvelles en matière de recyclage, de réemploi, de design et de production des plastiques.

Sur les onze projets sélectionnés, trois seront mis en œuvre en Cœur du Hainaut : le projet de filière de tri et de recyclage des couches-culottes, porté par IDEA et développé par Ecosteryl ; la filière de collecte, de décontamination et de recyclage des masques chirurgicaux FFP2, porté et développé par Ecosteryl ; le projet "Armoires-donnerie" pour la mise à disposition d’objets en plastique, porté par le FabLab du Click dans le parc Initialis de Mons.