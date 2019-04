Trois accidents graves ou mortels impliquant des piétons en trois jours à Bruxelles et ses alentours

Un piéton est décédé mardi après-midi après avoir été renversé dans la commune flamande de Kraainem, à la frontière de la région bruxelloise, sur la Acacialaan.

Une voiture n'avait pas vu le piéton qui traversait et l'a renversé. Cette personne est décédée à l'hôpital. Un expert a été dépêché sur les lieux.

Avant tout un problème de comportement

Cet accident est le troisième qui implique gravement ou mortellement un piéton à Bruxelles et ses alentours en à peine trois jours. Faut-il s'en inquiéter? Selon le porte-parole de l'institut Vias, Benoît Godart, il s'agit de relativiser car ces dernières années, "les chiffres des décès de piétons et d'accidents impliquant des piétons sont en baisse au niveau national et à Bruxelles".

Néanmoins, ajoute-t-il, "il faut quand même agir. Et cela passe par des infrastructures plus adaptées aux piétons et cyclistes." Benoît Godart pointe également du doigt le comportement des automobilistes: "Lorsque vous vous présentez devant un passage pour piétons, vous devez souvent attendre 2-3-4-5 voitures avant qu'un conducteur daigne s'arrêter. Alors que le code de la route est clair: vous avez la priorité."

Et il n'épargne pas les piétons: "Certains piétons se jettent sur le passage, casque sur les oreilles, habillés de noir dans le noir. Ca peut aussi poser des problèmes".

