Troc de Kot, la donnerie néo-louvaniste pour les étudiants koteurs

C'est au tour de l'enseignement supérieur de faire sa rentrée!

A l'UCLouvain, la rentrée académique est prévue lundi. Pour beaucoup d'étudiants, il faut organiser la vie en kot. A Louvain-la-Neuve, certains préfèrent récupérer du mobilier, de la vaisselle et de l'électroménager de seconde main. Récupérer plutôt qu'acheter, éviter le gaspillage et favoriser l'entraide... c'est ce que propose Troc de Kot, une donnerie gérée par des kots à projets et par l'Assemblée générale des étudiants.

"Quand un étudiant déménage ou quitte définitivement son kot, il cherche souvent à se débarrasser de certains objets", explique Magalie, une des responsables de la donnerie Troc de Kot. "Plutôt que jeter et gaspiller, ces étudiants, mais aussi les habitants de Louvain-la-Neuve et des environs, sont invités à nous apporter ces objets. Les meubles, la vaisselle, l'électroménager et autres objets de décoration en bon état seront récupérés ces lundi et mardi par des étudiants qui s'installent en kot". Une belle économie pour les intéressés. "Et un moyen de lutter contre le gaspillage et la pollution", précise Maxime, collaborateur au projet. "On donne une deuxième, voire une troisième vie pour ces objets. Et on favorise les échanges et la convivialité entre jeunes".

Les infos pratiques sont sur le site: uclouvain.be