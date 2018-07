Triennale d'art contemporain à Bruges: des sculptures en plastique récupéré sur les plages, dont une baleine

Une idée de promenade pour cet été. Bruges est déjà une belle ville en elle-même, mais cet été elle offre une dimension supplémentaire avec la triénale "Ville liquide" qui propose des exposition d'oeuvres contemporaines le long des canaux. La ville musée prend une dimension supplémentaire, prend un coup de couleur grâce à la quinzaine d'oeuvres présentées.

C'est une gigantesque baleine surgissant du canal qui accueille les visiteurs de la triennale de Bruges. Elle est composée de déchets plastique qui ont été récupérés par des surfeurs sur les plages d'Hawaï. La baleine est une des oeuvres préférée des visiteurs de cette triennale qui entend offrir un coup de jeunesse à la ville médiévale.

Les oeuvres présentées à Bruges ont été crées par des artistes ou des architectes venus du monde entier. Ils intègrent leur travail dans le cadre moyennâgeux de la Venise du Nord. Créant de nouveaux ponts entre le passé, le présent et le futur. Une exposition gratuite qui attire des visiteurs venus spécialement pour l'occasion.

Une des oeuvres préférées des brugeois, et surtout des jeunes brugeois, est sans aucun doute cette installation crée par le duo d'architectes espagnols Selgascano. La structure colorées sert en effet de solarium et de piscine. Grâce à l'été radieux que nous connaissons, l'installation est devenue le rendez-vous incontournable des amis du soleil et des plongeons dans l'eau verdâtre.

Bruges est aujourd'hui la 7eme ville la plus visitées d'Europe, avec près de 8 millions de visiteurs annuels et jusqu'à 40.000 touristes par jour, soit le double de la population locale. La ville musée entend éviter d'être submergée par ce tourisme de masse et souhaite monter en gamme, par le biais notamment d'initiatives culturelle comme la triennale.

Les oeuvres resteront visibles jusqu'au 15 septembre. Elle seront ensuite démontée pour rendre à la ville moyennageuse son aspect habituel.