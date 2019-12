Tricoter ensemble en écoutant une histoire: un bonheur simple à la bibliothèque de Jurbise

"Louis Lacombe regardait ses mûriers s'empourprer. En automne, la même pensée lui venait toujours à l’esprit : ces arbres chenus au ramage dense et puissant étaient pour lui et sa famille une manne divine..." Elles sont dix autour d'une table dans la bibliothèque de Jurbise. Les oreilles tendues vers la voix qui leur lit "L'arbre d'or" de Christian Laborie. Et les yeux plongés dans leur tricot.

Visiblement, personne ne s'emmêle les aiguilles. "Jusqu'à présent, je suis concentrée", explique Annie. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ces dames tricotent mécaniquement et elles n'ont pas peur de faire deux choses en même temps. "D'habitude, je mets la télé ou la musique pour avoir un bruit de fond. Mais écouter une histoire, c'est agréable".