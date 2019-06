Triche aux examens : les téléphones portables ne remplacent pas les bons vieux copions

Triche 2.0: notre reportage audio - 11/06/2019 Comment réussir ses examens en secondaire ? En s'appliquant et en étudiant, c'est la méthode légale. Mais certains misent sur la triche pour grapiller quelques points ou davantage. Vous allez l'entendre dans ce reportage, le copion et les regards furtifs sur la feuille du voisin ont toujours la cote... mais les nouvelles technologies élargissent la palette de l'art de la triche... Pierre Wuidart et Bruno Strebelle.