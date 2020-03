Tribunal de Première Instance du Hainaut : seuls les cas urgents seront traités

Au niveau de la justice aussi, il faut se réorganiser en fonction des nouvelles consignes gouvernementales. Dans le Hainaut, seules les affaires urgentes seront traitées dans les tribunaux de Première Instance à partir de ce lundi 16 mars, et ce jusqu’au 19 avril. Les autres dossiers seront reportés à plus tard. Monique Levêque, la présidente du tribunal de Première Instance du Hainaut nous détaille ces nouvelles priorités : "en matière civile, on propose d’utiliser une procédure écrite, ce qui évitera aux gens de se rendre dans les palais de justice. Nous avons gardé les audiences de référé et les audiences de saisies, parce que les affaires y sont vraiment urgentes. Au niveau pénal, nous examinerons les dossiers concernant des détenus, et les dossiers qui sont considérés comme urgents pour l’un ou l’autre motif, comme par exemple un dossier "mœurs" particulièrement difficile. Au tribunal de la famille, nous avons suspendu les audiences, mais en avons gardé une pour fixer les dossiers urgents. Et enfin, au tribunal de la jeunesse, les audiences sont maintenues, parce que ce qui concerne les mineurs, les placements etc. est prioritaire. Mais nous proposons que ces plaignants ne viennent pas au tribunal, pour autant qu’un avocat les représente, et c’est la même chose pour les dossiers du tribunal de la famille. "

Ces décisions concernent les tribunaux de première Instance de Charleroi, Mons et Tournai. Dans tous les cas de figure, il est vivement conseillé aux plaignants qui sont convoqués au tribunal de prendre d’abord contact avec leur avocat et/ou avec le greffe afin de savoir si leur affaire sera examinée ou reportée. Monique Levêque précise également que ces reports ne devraient pas entraîner trop de retards car l’arriéré a été résorbé, les affaires sont à jour.