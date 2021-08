Tribunal Correctionnel de Tournai : un mineur vendait de la drogue devant l'église Saint-Brice, son chauffeur condamné

Le 16 avril dernier, la police de Tournai arrêtait un mineur français qui vendaient de l'héroïne et de la cocaïne devant l'église Saint-Brice à Tournai. Un peu plus tard, son chauffeur était arrêté. Le jeune homme, âgé de 20 ans, vient d'écoper d'une peine de trois ans de prison, assortie d'un sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive.

Au moment de l'arrestation du mineur, T.H. l'attendait un peu plus loin dans une voiture, laquelle a été confisquée par le tribunal. Il a expliqué que le mineur travaillait pour un certain "Croco", qui était resté en France. Il avait accepté de servir de chauffeur, car il avait besoin d'argent. Il revenait ainsi entre 150 et 200 euros par course. Dans la voiture, les policiers ont saisi une somme d'environ 1.400 euros. T.H. était en détention préventive depuis son interpellation. Sa défense avait plaidé un sursis alors que le ministère public avait requis une peine de 37 mois de prison ferme.