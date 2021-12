Tribunal Correctionnel de Tournai : un ancien instituteur pédophile condamné à six ans ferme

La sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Tournai, a condamné ce jeudi un Athois à une peine de six ans de prison ferme.

L'ancien instituteur primaire était poursuivi pour des attentats à la pudeur sur son neveu et sa nièce, mineurs, mais aussi pour viol sur ces mêmes enfants. Le 3 juin 2020, la petite fille s'était confiée à sa maman, sœur du prévenu. Le lendemain, ce dernier s'est rendu à la police pour se constituer prisonnier, déclarant qu'il avait déjà abusé sexuellement de son neveu en 2015 et 2016. Il consultait aussi régulièrement de sites à caractère pédopornographique. Lors de son procès, l'ancien instituteur a déclaré qu'il était habité par de vieux démons. Une peine de huit ans de prison avait été requise par le parquet. La défense avait plaidé un sursis probatoire, précisant que le prévenu avait entamé une thérapie, jugée "opportuniste" par le tribunal. Ce dernier relève aussi que le prévenu s'est livré à la justice juste après les accusations de la deuxième victime et non de son propre chef comme il l'a déclaré. Il ajoute que le prévenu a trahi la confiance placée en lui. Le ministère public a requis son arrestation immédiate, contestée par la défense. L'arrestation immédiate n'a pas été prononcée.