Tribunal Correctionnel de Tournai : lourdes peines contre treize personnes impliquées dans un trafic de drogues à Comines

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, a prononcé ce jeudi de lourdes peines contre treize hommes impliqués dans un trafic de drogues dures. Les peines sont de 18 mois à six ans de prison ferme. Un quatorzième prévenu sera jugé plus tard. La Cour d'Appel de Douai vient seulement d'autoriser son extradition vers la Belgique.

À la tête de ce trafic, on retrouve Y. B. surnommé "le berger". Le Français était détenu dans son pays, mais il a été remis en liberté en raison d'un vice de procédure dans le mandat d'arrêt. Il écope de six ans de prison ferme et son arrestation immédiate a été prononcée étant donné son absence au procès. I.B. est détenu en France et il n'a pas pu être extradé en Belgique pour le procès. Son cas a été disjoint. Ses trois frères, impliqués dans ce trafic, écopent de peines de cinq et quatre ans de prison ferme. Deux d'entre eux bénéficient d'un sursis et peuvent quitter la prison.

Dans ce dossier, on retrouve des petites mains mais aussi des hommes qui laissaient leur appartement à disposition des vendeurs de drogues. L'un écope de deux ans et l'autre de 18 mois de prison. Ils bénéficient d'une mesure de sursis.

Enfin, le tribunal a prononcé l'arrestation de deux hommes qui n'ont pas comparu lors du procès. Ils ont écopé de quatre ans par défaut.

Selon le ministère public, la bande démantelée en octobre 2020 était très organisée et utilisait la terreur pour imposer sa loi. Le tribunal a refusé de prononcer des peines clémentes afin de ne pas banaliser ce genre de faits, véritable fléau en bord de frontière.