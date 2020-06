Tribunal Correctionnel de Tournai: 6 ans ferme pour des vols dans des entreprises partout en Belgique

Le tribunal corrrectionnel de Tournai a prononcé lundi une peine de six ans de prison ferme contre A.S. (49 ans), pour des vols dans des entreprises, entre 2015 et 2018, sur l'ensemble du territoire belge. Ses complices, R.M. et G.D., écopent de trois ans de prison avec sursis tandis qu'E.S. se voit infliger 13 mois avec sursis pour avoir fait le guet.

Les prévenus, tous originaires de Charleroi, ont commis les faits partout en Belgique, de Mouscron à Liège, entre 2015 et 2018. Le quatuor, trois hommes et une femme, a multiplié des vols dans des entreprises avec un mode opératoire bien orchestré. Ils volaient des camions et des conteneurs sur lesquels ils plaçaient des plaques d'immatriculation volées. Ils allaient ensuite dérober des métaux dans d'autres entreprises et revendaient leur butin au Pays-Bas. Une fois le forfait commis, ils incendiaient les camions volés.

Le tribunal a acquitté les prévenus d'une série de préventions, faute d'éléments matériels suffisants. Si A.S. était en état de récidive, pour avoir commis des faits identiques, sa défense a réussi à convaincre le tribunal de ne pas ordonner son arrestation dans le prétoire, alors que celle-ci avait été demandée par le procureur fédéral. Le tribunal a en outre confisqué plusieurs milliers d'euros et deux voitures.