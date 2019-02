Tribunal Correctionnel de Tournai: 4 ans de prison avec sursis pour le viol d'une mineure à Lessines

Une peine de quatre ans de prison, assortie d'un sursis de cinq ans, a été prononcée jeudi par le tribunal correctionnel de Tournai contre un Lessinois âgé de 35 ans, coupable du viol d'une gamine âgée de moins de dix ans. Déjà poursuivi pour viol sur un mineur en 2011, le prévenu avait été acquitté par le tribunal en 2017, puis par la cour d'appel en 2018.

La défense avait plaidé l'acquittement au bénéfice du doute en insistant notamment sur l'examen gynécologique qui n'avait décelé aucune lésion vaginale. La défense avait aussi établi un lien familial avec la victime de l'autre dossier. L'expert pédopsychiatre a estimé que la version de la gamine était crédible. Elle avait raconté à sa mère que son oncle avait introduit ses doigts avant de lécher ses parties intimes. Ce dernier, non catalogué comme déviant sexuel ou pédophile par une expertise en santé mentale, a nié les faits. Le tribunal a estimé qu'il était coupable. Selon les trois juges, cette petite fille n'a pas été "coachée" par un tiers et n'était pas en conflit avec le prévenu. "Elle ne pouvait donc retirer aucun bénéfice à la dénoncer." Un appel reste possible.