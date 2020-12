Tribunal Correctionnel de Mons: une double tentative de meurtre requalifiée en coups à Saint-Ghislain

Le tribunal correctionnel de Mons a prononcé lundi une peine de deux ans de prison, assortie d'un sursis de trois ans, pour une double tentative de meurtre, requalifiée en coups et blessures. Les faits ont eu lieu à Saint-Ghislain, le 10 septembre 2017.

Ce samedi-là, en fin de matinée, une vive discussion a eu lieu au sein d'une famille d'origine albanaise. La discussion a tourné à la bagarre dans l'espace public et deux coups de couteau ont été portés par le prévenu. La victime a été touchée aux poumons. Une seconde victime a été blessée. "Il n'y a pas eu d'intention d'homicide mais une intention d'en découdre à la suite d'une histoire qui a eu lieu la veille", avait déclaré le Substitut du procureur du roi. Le tribunal a retenu les coups avec incapacité de travail pour plus de quatre mois pour une victime, et pour moins de quatre mois pour l'autre. Par contre, il n'a pas retenu l'excuse de provocation plaidée par la défense.

En juin 2019, le prévenu avait déjà bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation pour des coups portés à un cohabitant.