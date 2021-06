Tribunal Correctionnel de Mons : un exhibitionniste écope de deux peines avec sursis

La sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, a prononcé ce lundi deux peines, d’un an et de 18 mois de prison, contre un Baudourois poursuivi pour plusieurs faits de mœurs et des harcèlements à l’égard de jeunes femmes.

Le jeune homme avait écopé d’une peine de quatre ans de prison, assortie d’un sursis probatoire de cinq ans, le 18 décembre 2019 devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des faits identiques. Le tribunal montois lui impose les mêmes mesures, mais a ajouté un suivi psychologique.

L’homme, âgé de 25 ans, exhibait ses parties intimes devant des mineurs et des étudiantes des universités de Namur et de Mons. Plusieurs jeunes victimes ont déposé plainte à la police et l’ont reconnu ensuite dans la rue. Certaines l’ont pris en photo à des moments proches d’autres agressions commises. L’agresseur les surprenait dans des sentiers ou d’autres endroits isolés, exhibant son sexe en tenant des propos obscènes. Le prévenu est acquitté d’avoir violé une femme qui lui a donné un fils.