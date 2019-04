Tribunal Correctionnel de Mons: poursuivi pour attentats à la pudeur et viol sur sa fille, il est acquitté

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a acquitté, lundi, un homme poursuivi pour des attentats à la pudeur et un viol sur sa fille, alors âgée de dix ans. Une plainte avait été déposée par la mère, séparée de son époux, en mai 2016. Le prévenu évoquait une vengeance orchestrée par la mère. Le tribunal n'a pas lu le jugement en audience publique, on ignore donc les motifs qui l'ont incité à acquitter cet homme qui risquait une peine de cinq ans.

La petite avait raconté à sa maman que son papa lui faisait des caresses sur son corps. Entendu par un pédo-psychiatre, l'enfant a mimé des masturbations et une pénétration anale. Ses propos ont été jugés crédibles par un pédo-psychiatre.Du côté de la défense, tout est contesté. "La victime a tout inventé de toutes pièces. Il n'y a aucun attentat à la pudeur et aucun stress post-traumatique selon l'expert (...) Les enfants sont aussi très influencés par ce qu'ils voient sur internet et à la télé".

Selon la défense, le prévenu avait le sentiment que son ex-épouse voulait le détruire. Le ministère public a la possibilité de faire appel.