Tribunal Correctionnel de Mons : cinq ans de prison ferme pour l'auteur de quatre braquages commis en 2020 à Boussu

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a condamné ce mercredi un homme, A.R, auteur de quatre braquages commis en 2020 à Boussu, à une peine de cinq ans de prison ferme. Un autre jeune, J.F, complice pour le braquage d'une librairie, écope de trois ans de prison ferme. Enfin, un troisième individu est condamné d'une peine de 18 mois, assortie d'un sursis simple de cinq ans.

Le 2 novembre 2020, une librairie a été attaquée par trois individus encagoulés et armés d'armes factices. Les malfrats sont partis avec des cigarettes, pour une valeur de 26.400 euros, et de l'alcool pour 540 euros. Le 12 septembre, A.R s'en est pris à l'Intermarché de Boussu. Il a menacé deux caissières avec son arme, alors que son complice faisait le guet. Enfin, A.R a braqué le Carrefour market de Boussu à deux reprises, les 26 août et 4 décembre. Il était en recherche de cocaïne. Mercredi, il a déclaré au juge que la peine était trop lourde. Il dispose d'un délai pour faire appel. A.R et J.F étaient détenus préventivement.