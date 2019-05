Tribunal Correctionnel de Mons: 5 et 3 ans de prison ferme pour deux trafiquants de voitures volées en Italie

La sixième chambre correctionnelle du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a prononcé des peines de cinq et trois ans de prison ferme contre deux hommes qui ont dirigé une association de malfaiteurs active dans un trafic de voitures volées en Italie puis revendues en Belgique. Plusieurs autres personnes ont écopé de 18 mois avec sursis mais la plupart des intermédiaires ont été acquittés.

L'homme qui a écopé de cinq ans vit dans la région de Naples en Italie. Il n'est pas venu à son procès et le tribunal a ordonné son arrestation immédiate. Il était venu en Belgique, et dans la région du Centre, pour proposer un business à quelques Belges d'origine italienne. Les véhicules volés en Italie étaient ensuite maquillés puis envoyés en Belgique pour être revendus à des tiers. De faux certificats d'immatriculation étaient rédigés. Outre le faux et l'usage de faux, des préventions de recel, de contrefaçon et de travail frauduleux ont été retenus par le tribunal. Des amendes de plusieurs milliers d'euros ont aussi été prononcées. Plusieurs audiences avaient été consacrées à cette affaire impliquant une vingtaine de personnes.