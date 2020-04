Tribunal correctionnel de Bruxelles : première procédure de "plaider-coupable"

La reconnaissance préalable de culpabilité ou "plaider-coupable" a fait son apparition en mars 2016 dans le Code d’instruction criminelle (article 216). Ce n’est pourtant que cette semaine qu’elle a pu aboutir pour la première fois, au tribunal correctionnel de Bruxelles : un homme de 43 ans, en aveu, a été condamné à 36 mois de prison ferme, conformément à un accord qu’il a passé avec le parquet, dans le cadre d’une procédure négociée.

L’idée sous-jacente à cette disposition légale est d’éviter de longues procédures lorsqu’il n’y a pas de débat autour de la culpabilité du prévenu. Donc de décharger le tribunal correctionnel. Une peine acceptée est aussi plus facile à exécuter.

"Une peine clémente"

Bien sûr, pour qu’elle ait une chance d’aboutir, le prévenu doit s’y retrouver. Pour le cas qui nous occupe, l’avocat de la défense, Cédric Moisse décode : "Le ministère public aurait demandé une peine plus importante devant le tribunal correctionnel. Les éléments du dossier permettent de considérer que la peine de trois est une peine clémente par rapport aux faits". Ici, l’homme disposait d’un casier judiciaire bien rempli, il était poursuivi pour une série de faits qui se sont produits entre 2016 et 2019 : faillites frauduleuses, fraudes, faux et usages de faux, et blanchiment d’argent. La loi précise que le plaider-coupable ne peut toutefois pas s’appliquer pour des affaires où le prévenu risque plus de 5 ans de prison.

Mentalité anglo-saxonne

Dans les faits, à Bruxelles, la procédure ne rencontre pas un franc succès. Pour le tribunal correctionnel de Bruxelles, ce serait même la toute première procédure négociée aboutie. "C’est effectivement une procédure très peu utilisée, confirme Denis Goeman, Substitut du Procureur du Roi. Il faut savoir qu’elle a quand même une certaine lourdeur. C’est une procédure qui fait partie de l’arsenal législatif et donc elle doit être examinée comme telle par le parquet lorsque la question se pose, par exemple si un avocat nous demande d’entamer ce type de processus. Mais son utilisation reste limitée, extraordinaire. Elle est plus présente dans les mentalités anglo-saxonnes que chez nous".

Frilosité

Une histoire de mentalité ? L’avocat bruxellois Pierre Monville, par ailleurs assistant à l’Université de Liège, ne dit pas autre chose : "Convaincre quelqu’un de reconnaître des faits et d’aller dans le bureau du Procureur n’est pas facile. Et à l’inverse, les substituts préfèrent toujours, lorsqu’ils ont mis en dossier en état, aller devant le juge plutôt que trouver une formule négociée. Il y a également des difficultés lorsqu’il y a dans le dossier plusieurs prévenus poursuivis. Si on applique pour l’un d’eux le plaider-coupable, qu’adviendra-t-il de la possibilité pour le juge de prendre connaissance du dossier de manière complète ?"

Et le juge de fond ?

La justice pourrait-elle donc se passer de juge de fond, et laisser la défense et le parquet s’arranger ? En réalité ce n’est pas complètement le cas. Car c’est au juge que revient la tâche d’homologuer l’accord. "Il vérifie si l’ensemble des conditions sont respectées, explique la professeure de droit pénal Christine Guillain (à l’Université Saint-Louis). Si l’accord a été conclu de manière libre et éclairée et qu’il correspond à la réalité des faits et à leur qualification juridique ; que les peines proposées sont proportionnelles à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu et à sa volonté. Il peut accepter ou refuser d’homologuer".

Une justice à deux vitesses ?

Pour cette Professeure de droit pénal, la réforme a un mérite, celle de "proposer un autre modèle de justice, faisant appel à la discussion et à la participation des parties". Mais elle comporte aussi le risque de justice à deux vitesses, "un peu à l’image de la transaction pénale, à savoir une justice réservée aux justiciables qui ont les moyens de se payer un avocat qui est outillé pour négocier avec le Parquet".