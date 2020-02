Tribunal correctionnel, agression mortelle en 2014 à Mons: le parquet requiert des peines avec sursis

Le ministère public a requis lundi, devant le tribunal correctionnel de Mons, des peines de prison avec sursis contre six jeunes impliqués dans une bagarre aux conséquences mortelles. Arabe Wislet, cafetier du Copenhague, avait été agressé, ainsi qu'un de ses amis, le 28 juin 2014, dans le centre-ville de Mons. Le cafetier avait succombé à ses blessures le 5 août 2014.

Les jeunes sont prévenus de coups et blessures à l'égard de M.M et de non-assistance à personne en danger à l'égard d'Arabe Wislet, passé à tabac sur la Grand-Place de Mons. L'accusation estime que les faits ne doivent pas être requalifiés, comme l'a suggéré Me Mayence, avocat des parties civiles. Un prévenu, T.D, est poursuivi seulement pour association de malfaiteurs. Un des agresseurs, B.K, soupçonné d'avoir porté les coups mortels, sera lui jugé par une autre chambre du tribunal, en juin, car il était mineur au moment des faits. Il a déjà écopé d'une peine de 23 ans de réclusion criminelle devant la cour d'assises pour un vol avec meurtre commis à Roisin, en octobre 2016. Une peine également infligée à T.D.

Selon le ministère public, les agresseurs se sont divisés en deux groupes, l'un visant M.M et l'autre Arabe Wislet, qui était intervenu lorsqu'il a vu son collègue passé à tabac. "Une fois leur forfait effectué, ils n'ont pensé qu'à fuir, tout en insultant les témoins", a déclaré le substitut du procureur. Il relève qu'Arabe Wislet a perdu 18 minutes de chance de survie parce que les agresseurs n'ont pas appelé les secours. Dans cette affaire, J.D conteste avoir été sur place au moment des faits mais l'accusation note qu'il a été décrit de manière très précise par plusieurs prévenus. Il encourt deux ans de prison avec sursis alors que des peines de huit mois avec sursis ont été requises contre les autres, à l'exception de T.D, qui risque quatre mois avec sursis.

"Une mise à mort"

"Une mise à mort". C'est par ces mots que Me Mayence, qui défend la fille de la victime, a qualifié lundi, devant le tribunal correctionnel de Mons, l'agression mortelle. Les agresseurs, dont un mineur qui sera jugé plus tard, avaient également visé un collègue du cafetier.

Arabe Wislet a succombé à ses blessures le 5 août 2014 à l'hôpital. M.M., son collègue et ami, a été placé en incapacité de travail et a gardé de graves séquelles psychologiques. Un des agresseurs, B.K, soupçonné d'avoir porté les coups mortels, sera lui jugé par une autre chambre du tribunal, en juin, car il était mineur au moment des faits. Les autres sont prévenus de coups sur M.M, ami de la victime, et de non-assistance à personne en danger envers Arabe Wislet.

Pour Me Mayence, avocat de la fille de la victime, cette affaire n'est pas "une belle bagarre" - comme l'a déclaré l'un des prévenus lors de l'instruction d'audience - mais "une mise à mort". L'avocat a demandé de retenir la corréité, sauf contre T.D qui n'est poursuivi que pour association de malfaiteurs, après une éventuelle requalification en coups et blessures volontaires, avec la circonstance que ces coups ont entrainé un décès. "On ne peut pas dissocier des gens qui ont fait de la violence un mode de vie, qui ont besoin de se battre pour passer une bonne soirée", a déclaré l'avocat.

Ce dernier est particulièrement outré par la désinvolture dont ont fait preuve les prévenus après les faits. Aucun n'a appelé les secours. Ils se seraient même réjouis de la mort du cafetier, très apprécié à Mons. L'avocat est revenu sur les témoins directs qui qualifient les faits "d'acharnement" sur les deux victimes, frappées à coups de talon à la tête. "Ils ne frappaient pas au hasard", selon un témoin.

Me Céline Parisse représentait à l'audience M.M, lequel se sent encore trop fragile pour être confronté à ses agresseurs. "Les préventions retenues auraient pu être bien plus graves", a estimé l'avocate. Son client, 25 ans au moment des faits, est démoli depuis les faits. "Sa vie a basculé ce soir de 28 juin 2014, il demande que justice soit rendue pour son ami et sa famille", a déclaré l'avocate.

L'affaire a été mise en continuation. La défense prendra la parole lors de l'audience du 2 mars prochain.