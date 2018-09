Treize rapaces protégés abattus à Givry: Natagora porte plainte

Les responsables de Natagora ne cachent pas leur colère. Ils dénoncent vivement la destruction volontaire d'oiseaux protégés, des rapaces récemment abattus à Givry (entité de Quévy), au Sud de Mons.

C'est un ornithologue, membre de Natagora qui a fait la triste découverte: treize cadavres d'oiseaux trouvés le 24 août dernier: six busards des roseaux, cinq buses variables et deux faucons crécerelles. L'association de défense de la Nature rappelle que la destruction d'espèces protégées est strictement interdite par la loi. Les contrevenants risquent des amendes allant de 800 à 800.000 euros. Natagora et la Ligue Royale Belge pour la protection des Oiseaux ont porté plainte contre X auprès de l'Unité Anti-Braconnage de la Région wallonne. Pour les défenseurs des espèces menacées qui mènent des actions de sauvegarde, cet abattage est particulièrement décourageant. "Cette année en Wallonie, seules trois nichées de busards des roseaux ont pris leur envol en plaine et quatre ou cinq en roselières" précise le communiqué de Natagora.