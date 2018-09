Treize rapaces abattus à Givry: Natagora porte plainte

C'est un ornithologue, membre de Natagora qui a fait la triste découverte, treize cadavres d'oiseaux trouvés le 24 août dernier: six busards des roseaux, cinq buses variables et deux faucons crécerelles. L'association de défense de la Nature rappelle que la destruction d'espèces protégées est strictement interdite par la loi. Les contrevenants risquent des amendes allant de 800 à 800.000 euros. Natagora et la Ligue Royale Belge pour la protection des Oiseaux ont porté plainte contre X auprès de l'Unité Anti-Braconnage de la Région wallonne. Pour les défenseurs des espèces menacées qui mènent des actions de sauvegarde, cet abattage est particulièrement décourageant. "Cette année en Wallonie, seules trois nichées de busards des roseaux ont pris leur envol en plaine et quatre ou cinq en roselières", précise le communiqué de Natagora.

Les chasseurs montrés du doigt

Une nichée de busard des roseaux, une image très rare dans nos régions - © Vincent Leirens

Les oiseaux tués ayant été vraisemblablement "plombés", les regards se tournent vers les chasseurs. Vincent Leirens, ornithologue pour Natagora pense que "c'est probablement un nettoyage des rapaces juste avant l'ouverture des la chasse et le lâchage du gibier d'élevage". Il affirme que "certains chasseurs considèrent les busards comme des concurrents qui s'attaquent au petit gibier de plaine". Un rôle qui pour Natagora "n'est pas avéré". Et l'association de rappeler que c'est surtout l'industrialisation de l'agriculture (pesticides, destruction des haies, mécanisation...) qui est la principale cause de la diminution des populations de faisans, lièvres et perdrix...