Trazegnies : l'entreprise LITHCOTE met au point un revêtement anti-Covid

L’entreprise LITHCOTE spécialisée dans les traitements de surface vient de développer un produit qui, une fois appliqué, tue systématiquement les bactéries et les virus comme le Covid-19.

Il s’agit en quelque sorte d’un imperméabilisant qui peut être appliqué sur du métal, du plastique ou du textile par exemple. Après avoir été pulvérisé, il subit un traitement UV qui le rend plus résistant qu’une peinture de voiture.

Ce produit pourra être utilisé dans de nombreux secteurs et notamment dans celui des transports.

" On pourrait par exemple l’appliquer sur les sièges d’avion ou sur les mains-courantes dans les transports en commun, explique Christophe Leclercq, l’administrateur délégué de LITHCOTE. Ce produit qui est transparent et flexible peut aussi protéger du matériel médical et notamment les blouses du personnel soignant. "

Le Lithocide est désormais breveté et testé cette semaine dans un laboratoire de l’université de Liège. " Ces tests consistent à mettre en contact des surfaces traitées avec le Covid-19 et de voir en combien de temps le virus est désactivé. Comme nous connaissons déjà les propriétés du principe actif, nous savons qu’en une minute, plus de 99% du virus est détruit ! "

Après les tests, viendra la commercialisation qui pourrait déjà débuter dans les prochaines semaines.