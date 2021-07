Traverser le canal sur un câble d'acier à neuf mètres de haut

"Là-haut sur la plateforme, avant de se lancer, on est terrorisé. Le premier pas est horrible ! On sent le balancier qui bouge. Il faut reprendre le contrôle de sa respiration. Inspirer. Expirer fort et puis y aller !" Celui qui nous décrit l’état d’esprit de ceux qui s’apprêtent à traverser le canal ce samedi, s’appelle Vincent Wauters, le directeur de l’école du cirque de Bruxelles. Cet ex-jongleur professionnel a découvert le funambulisme il y a onze ans et n’a rien oublié de ses premières impressions : "La première fois qu’on avance sur un câble d’acier de 15 mm, même à 30 centimètres du sol, on hésite à faire le premier pas. Et puis progressivement, on surmonte son appréhension". Un pied devant l’autre, progressivement la confiance s’installe et le câble est tendu de plus en plus haut.

On ne démissionne pas, on va jusqu’au bout

Un mètre, deux mètres, cinq mètres. "Et aujourd’hui, nos élèves marcheront sur un fil tendu à neuf mètres au-dessus de l’eau". Des élèves qui ont entre 13 et 65 ans. Ils viennent de participer à un stage de quelques jours et la plupart vont traverser à cette hauteur pour la première fois. "Le travail physique n’est pas très compliqué, c’est le mental qui compte", précise encore Vincent Wauters : La consigne est claire : on ne démissionne pas, on va jusqu’au bout et si on descend (ne jamais dire, on tombe !), on remonte tout de suite sur le câble. Tous les participants sont, précisons-le, équipés d’un harnais de sécurité et d’une ligne de vie qui les empêche de tomber à l’eau.

Quand je m’élance, je ne pense plus à rien

L’une des premières à tenter la traversée a tout juste treize ans. Elle n’en est pas à son coup d’essai. Cela fait trois ans que Sana a découvert la discipline et si elle reconnaît avoir ressenti le vertige au début, tout cela, c’est fini. Désormais avant de se lancer, elle fait le vide dans la tête et ne pense plus à rien, et surtout pas à la chute ! Son voisin, Thomas est un peu plus perplexe. Il est formateur en arts du cirque depuis longtemps mais il n’a découvert le travail en hauteur que récemment : "Ce qui est particulier, c’est de trouver l’équilibre avec le balancier. La vie de cet objet est parfois indépendante de notre volonté. Je dois composer avec lui. C’est presque de la poésie ou de la philosophie car aller d’un point à l’autre, c’est aussi le parcours d’une vie ! La peur du vide ? Oui il la ressent : "Le trac, j’ai l’habitude, mais là c’est autre chose, il y a la hauteur et puis il faut trouver la sérénité nécessaire".