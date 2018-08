Traverser le Brabant wallon à vélo pour se rendre à Bruxelles ? Trois tracés sont à l'étude

Beaucoup de cyclistes ou de navetteurs rêvent de voies rapides réservées aux vélos en direction de la capitale, histoire d’aller plus vite que les bouchons.

Un projet existe. Il s’agirait de créer trois nouvelles pistes cyclables dans la jeune province : la première entre Nivelles et Waterloo, la deuxième entre Genappe et toujours Waterloo, et puis la troisième entre Louvain-la-Neuve et Wavre.

Les trois nouvelles pistes cyclables longeraient plus ou moins le tracé des routes nationales, qui sont assez directes. La N27 entre Nivelles et Waterloo, un tronçon de 15 km ; la N5 entre Genappe et Waterloo, 15 km également ; et la N4 entre Louvain-la-Neuve et Wavre sur cinq kilomètres. Il ne s’agirait pas juste de peindre une bande cyclable sur le bord de la nationale, mais de créer un site propre pour les vélos, ce qui correspond, selon Luc Goffinet, responsable du GRACQ Wallonie, à une demande croissante des cyclistes navetteurs.

"Maintenant, on se rend compte qu’avec les vélos électriques, par exemple, on a une autonomie beaucoup plus grande qu’avant. On peut facilement envisager des navettes de 15 km avec un vélo électrique, mais la condition pour profiter de ce potentiel de déplacement à vélo est effectivement d’avoir des itinéraires relativement directs, les plus plats possible, sécurisés et permettant effectivement d’atteindre une vitesse moyenne de 20 km/h à vélo."

La Direction des routes du Brabant wallon, aidée par quelques cyclistes patentés, est occupée à identifier les meilleurs tracés, les plus directs possibles, sur une assiette de terrains appartenant si possible déjà à la Région wallonne pour éviter les expropriations. Le ministre de la Mobilité, Carlo Di Antonio (cdH), a l’intention d’inscrire ce projet dans le prochain Plan Infrastructures de la Région qui couvrira la période 2019-2024.