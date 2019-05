Travaux sur l'E42 à Pommeroeul: fermeture de l'autoroute en direction de Mons ce vendredi soir

À partir de ce vendredi soir et tout le week-end à venir, les conditions de circulations seront modifiées à hauteur du chantier de réhabilitation du Pont de Pommeroeul qui supporte l’autoroute E42/A16, afin de basculer le trafic sur la moitié du pont qui vient d’être réhabilitée.

Concrètement, pour des raisons de sécurité, l’autoroute sera complètement fermée en direction de Mons à partir de ce vendredi 3 mai, 22H00 jusqu’au samedi 4 mai, 6H00. Ainsi, les usagers devront quitter l’autoroute à la sortie N°27 "Bernissart" et suivre une déviation mise en place via la N505, la N50 et la N552 pour regagner l’autoroute via l’accès n°26 "Hautrage".

Le samedi 4 et le dimanche 5 mai: une seule voie sera disponible à hauteur du pont en direction de Tournai, comme en direction de Mons.

Pour les heures de pointe du lundi 6 mai: l’ensemble du trafic sera basculé sur la moitié du pont qui vient d’être réhabilitée (celle qui supporte habituellement les voies vers Tournai).

Etant donné que cette partie de l’ouvrage vient d’être réhabilitée, il sera donc possible de passer à une configuration offrant deux bandes dans chaque sens (contre une seule vers Mons pendant la première partie du chantier).

La vitesse restera limitée vers Tournai à 70 km/h et vers Mons 50 km/h (chicanes limitées à 50 km/h).

Commencé le 13 novembre, le chantier de réfection du pont de Pommeroeul (pont 102) sur l’E42/A16, qui surplombe le canal Nimy-Blaton-Péronnes, prévoit le désamiantage, la démolition du pont de Pommeroeul et la reconstruction complète de l’ouvrage.

La fin totale du chantier est prévue pour juillet 2020.