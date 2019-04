Travaux du RER: Brainois et Nivellois doivent quitter Bruxelles plus tôt

Les travaux du RER sur la ligne 124, entre Bruxelles et Nivelles, ont été relancés le premier mars dernier. Le chantier de mise à quatre voies concerne actuellement le tronçon entre Waterloo et Lillois. Pour perturber le moins possible le trafic des trains sur cette ligne, les équipes travaillent de nuit. Ce qui entraîne la suppression des deux derniers trains de la journée, jusqu'à la fin des travaux... en 2025. "Ces suppressions sont évidemment préjudiciables pour une partie de la clientèle de la SNCB, reconnaît Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, mais elles sont nécessaires car elles permettront à nos équipes de mettre à profit un maximum d'heures de travail. Travailler la nuit est déjà un effort de notre part, et sans supprimer les deux derniers trains, nous devions mobiliser des équipes pour trois ou quatre heures, ce qui a peu de sens, coûte très cher et ne permet pas d'avancer un maximum dans ce chantier". Les trains qui roulent tôt le matin ont été préservés, en raison de leur fréquentation plus importante. Selon les derniers comptages de la SNCB, menés en octobre 2018, ce sont près de 13.000 voyageurs du Brabant wallon qui empruntent quotidiennement la ligne, en semaine.

Des alternatives en bus... mais pas pour tout le monde

Le dernier train en direction de Nivelles quitte dès lors Bruxelles-Central à 22h37, alors qu'il circulait encore après minuit avant le début du chantier. En Brabant wallon, cela concerne les voyageurs qui descendent à Nivelles, Lillois, Braine-l'Alleud et Waterloo. Des voyageurs qui doivent revoir l'organisation de leurs activités en soirée dans la capitale, que ce soit lorsqu'ils travaillent ou suivent des cours du soir, ou lorsqu'ils sortent. Fini le petit resto après la séance de cinéma, si l'on ne veut pas rater le dernier train... Des alternatives ont néanmoins été prévues, en tout cas pour les usagers, qui se rendent à Waterloo ou Braine-l'Alleud: il leur est encore possible de prendre la ligne de bus W au départ de la gare de Midi à 23h13. Mais le temps de trajet est quasiment doublé. Pas de bus en fin de soirée par contre pour les Nivellois, à moins de faire un détour par la gare d'Ottignies... en sachant que le train pour Ottignies quitte Bruxelles seulement une minute après le direct pour Nivelles!