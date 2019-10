Travaux du RER à Waterloo: pas de train ce week-end entre Bruxelles et Braine-l'Alleud

Dans le cadre du chantier du RER, Infrabel procède ces samedi et dimanche à des travaux d'infrastructure à hauteur de Waterloo, sur la ligne 124 Bruxelles-Nivelles, ont annoncé la SNCB et Infrabel dans un communiqué. Aucun train ne circule entre Bruxelles-Midi et Braine-l'Alleud. Des bus de remplacement sont prévus.

Les trains IC Bruxelles-Midi - Anvers-Central sont remplacés par des bus directs entre Bruxelles-Midi et Braine-l'Alleud.

Les trains S1 Anvers-Central - Nivelles sont remplacés par des bus entre Bruxelles-Midi et Braine-l'Alleud qui effectuent les arrêts intermédiaires, à l'exception de Holleken et De Hoek.

Les trains IC Louvain - Braine-l'Alleud ne circulent pas entre Saint-Job et Braine-l'Alleud. Ces trains font un arrêt supplémentaire à Moensberg, d'où les voyageurs peuvent emprunter les bus de remplacement SNCB jusqu'à Braine-l'Alleud.

Les voyageurs peuvent emprunter ces bus de remplacement sur présentation du titre de transport SNCB.

L'interruption du trafic ferroviaire permet à Infrabel de travailler sur deux sites distincts. Les équipes procèdent d'une part à la démolition du pont de la "Drève des Chasseurs". A 1 kilomètre de là, à hauteur de la "Drève du Garde", une seconde équipe procède à de gros travaux de terrassement afin de mettre en place un nouveau tunnel pour voitures sous les voies.