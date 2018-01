Travaux dans les tunnels Reyers : par où passer ?

Depuis samedi, le chantier de réfection des tunnels Reyers est entré dans une nouvelle phase: le tunnel Reyers-Meiser sera dorénavant fermé en direction de Meiser, et ce pour une durée de trois mois.

La circulation risque, bien sûr, d'être assez perturbée sur le réseau routier bruxellois, aussi Bruxelles Mobilité proposera diverses déviations via des panneaux dynamiques à partir du Ring de la capitale. Ces déviations passeront par l'A12 venant d'Anvers, l'E411 venant de Namur ou encore le boulevard Léopold III.

Les conséquences

Concrètement, en venant de l'E40 depuis Liège, le tunnel Meiser sera fermé à la circulation ainsi que le passage de l'E40 à Diamant. Trois itinéraires "bis" sont proposés. Premièrement poursuivre sur le Ring jusqu'à Zaventem puis emprunter le Boulevard Léopold III vers Meiser. Deuxièmement, utiliser l'E411, le Carrefour Léonard et Herman Debroux. Troisièmement, et dernièrement, prendre l'échangeur de Strombeek et l'A12 venant d'Anvers vers le pont Van Praet.

Pour quitter Bruxelles, l'avenue de Roodebeek sera fermée vers l'E40 (en direction de Liège). Il faudra alors privilégier l'avenue des Cerisiers. Pour rejoindre la place Meiser, depuis l'avenue de Roodebeek, Bruxelles Mobilité conseille d'emprunter l'avenue Plasky.

Les tunnels en direction de Montgomery et en direction du centre-ville, resteront, quant à eux, ouverts à la circulation.