Travaux d'intérêt général pour la mineure arrêtée lors des incidents du 7 juin à Bruxelles

L’adolescente de 17 ans qui a été arrêtée lundi, dans le cadre de l’enquête relative aux émeutes qui ont éclaté à Bruxelles le 7 juin dernier, a été entendue par le juge de la jeunesse et libérée, mais elle devra se plier à des travaux d’intérêt général, a indiqué ce mardi le parquet de Bruxelles. Ces incidents violents avaient éclaté en marge de la manifestation Black Lives Matter (BLM), qui avait lieu sur la place Poelaert à Bruxelles.

La mineure est déjà connue des services de police mais n’a pas d’antécédents judiciaires. Elle était soupçonnée d’avoir pillé le magasin d’alimentation Food Korner, chaussée d’Ixelles. L’intéressée a reconnu les faits qui lui sont reprochés dès son arrestation et a ensuite été mise à disposition du procureur du roi, qui a saisi le juge de la jeunesse.

Au cours de la soirée, la police avait procédé à 239 arrestations. "L’enquête sur les faits suit son cours et de multiples identifications sont en cours", a également déclaré le parquet de Bruxelles mardi.

Pour rappel, le dimanche 7 juin dernier, une action pacifique a réuni quelque 10.000 personnes sur la place Poelaert, au pied du Palais de Justice de Bruxelles, pour manifester contre les violences policières envers les Afro-Américains aux États-Unis mais aussi en Belgique.

Des incidents avaient ensuite éclaté à la fin de la manifestation. Des individus s’en sont pris à la police et ont vandalisé et pillé des commerces du boulevard de Waterloo et de la chaussée d’Ixelles. Une task force a été mise en place afin d’identifier rapidement les auteurs des troubles.

Un homme, renvoyé devant le tribunal correctionnel, et une jeune fille mineure ont jusqu’à présent été identifiés.