Transmigrants : la Région bruxelloise acquiert un site à Haren pour y établir un centre d’accueil

Le gouvernement bruxellois a donné son accord pour l’acquisition, d’un ensemble de bâtiments avenue du Bourget, 20 à Haren (Ville de Bruxelles). L’opération, soutenue par citydev.brussels, la société de développement de la Région bruxelloise a pour objectif d’implanter à cet endroit et "de manière pérenne", selon un communiqué, un centre d’accueil et d’orientation pour les personnes transmigrantes à Bruxelles. L’acte d’acquisition a été signé ce jeudi.

Le gouvernement régional dit ainsi "prendre ses responsabilités" en matière d’accueil des personnes transmigrantes. La Région bruxelloise avait demandé à l’échelon fédéral "une prise en charge de tous les frais d’hébergement depuis 2019 pour les personnes en migration. Des pourparlers sont en cours au niveau fédéral quant à la création d’un centre d’hébergement et d’orientation".

En attendant l’avancement de ce dossier et au regard du contexte sanitaire, la Région bruxelloise a décidé de prendre les devants.

447 personnes concernées actuellement

Au total, 447 personnes dites transmigrantes bénéficient depuis plusieurs mois d’un hébergement fourni par la Région bruxelloise. "327 personnes sont ainsi accueillies dans une structure spécialement prévue à cet effet au 356 chaussée de Louvain à Schaerbeek, depuis la fermeture du centre d’accueil 'La Porte D’Ulysse' à Haren. Les 120 autres personnes bénéficient d’un accueil dans un hôtel depuis fin mars 2020. Pour des questions de santé publique et étant donné la situation précaire de ces personnes sans logement aggravée par la pandémie, cet accueil a été maintes fois prolongé", rappelle un communiqué du cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

C’est en février 2020 que gouvernement régional a chargé Citydev. brussels d’accompagner la Plateforme Citoyenne Bxl Refugees dans la gestion des hébergements des personnes transmigrantes d’un point de vue immobilier. "Cette assistance a abouti à la solution d’occupation temporaire identifiée et aménagée l’hiver dernier à la chaussée de Louvain. Citydev. brussels était également chargée de trouver une solution d’hébergement pérenne pour le centre 'la Porte d’Ulysse'. Plusieurs options ont ainsi été envisagées", dont cet ensemble de bâtiments au 20 de l’avenue du Bourget à Haren. Ce complexe est situé dans le pôle d’activités Da Vinci de citydev.brussels, à proximité de l’Otan.

Ouverture fin 2022

L’acquisition a été approuvée le 2 décembre dernier. Concrètement, ce centre proposera 400 lits. L’installation de services de support (CPAS de Bruxelles, etc.) est prévue. "Cette décision permettra donc de pérenniser la structure de Schaerbeek ainsi que ses activités, et d’augmenter légèrement sa capacité afin d’accueillir davantage de personnes concernées. Citydev. brussels pilotera les travaux d’adaptation des bâtiments nécessaires pour le compte de la Région. Le nouveau centre devrait être opérationnel fin 2022. Entretemps, citydev.brussels continuera d’accompagner BxlRefugees jusqu’à son installation dans le nouveau bâtiment."

Dans le même temps, le gouvernement a décidé de prolonger l’accueil d’urgence des personnes transmigrantes sans hébergement. L’ASBL BXL Refugees recevra une subvention en ce sens pour prolonger l’accueil dans un hôtel.

Nécessaire de loger les personnes dans des hôtels

"L’association fournit un soutien matériel et social aux personnes transmigrantes dans le besoin. L’urgence sanitaire résultant de la propagation du coronavirus et les mesures sanitaires prises par les différentes autorités ont soudainement aggravé la situation de nombreuses personnes vulnérables. En raison des mesures à respecter, les abris d’urgence ordinaires sont toujours au maximum de leur capacité et il reste nécessaire de loger les personnes dans des hôtels."

Par ailleurs, "l’hébergement dans les hôtels des 120 personnes actuellement non prises en charge par le centre de Schaerbeek est ainsi à nouveau prolongé. Trois repas par jour sont également fournis sur place. Ceux qui ne séjournent pas à l’hôtel mais dans d’autres lieux peuvent également bénéficier d’une aide alimentaire quotidienne."

Pour le ministre-président Rudi Vervoort, l’hébergement d’urgence complémentaire "permettra également de diminuer les désagréments dans le quartier Nord, car ces personnes ne devront plus improviser des abris ou dormir dans la rue. D’autre part, en attendant la création d’un centre d’hébergement et d’orientation par le fédéral, la Région prend ses responsabilités et investit dans une solution intermédiaire pour faciliter l’hébergement en centre d’accueil d’urgence de ces personnes en grande difficulté."