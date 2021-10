Tram à Liège : une partie du marché de la Batte devra déménager

Le chantier du tram avance et arrivera sur le quai de la Batte la semaine prochaine. Conséquence ? Une partie du marché va devoir déménager dès ce dimanche.

A partir du dimanche 24 octobre, une cinquantaine de commerçants devront quitter leur emplacement habituel suite à l’avancée du chantier du tram. Les concernés sont ceux qui, chaque semaine, s'installent du côté des maisons, entre le parking Cité, Quai de la Goffe et la Place des Déportés. Ils seront recasés dans les espaces vides et sur le parking devant la Grand Poste. Une mesure qui suscite l’inquiétude des ambulants.

Une double inquiétude pour les commerçants

"Il y a deux inquiétudes : que les clients ne retrouvent pas leurs commerçants ainsi que celle de l’accès des commerçants à leur nouvel emplacement", résume Léonard Monami, président de la Fédération Nationale du Commerce Ambulant (Fenaca).

"Les commerçants savent depuis longtemps qu’ils vont devoir se déplacer, mais ils n’avaient pas la date exacte. Et le souci, c’est que les commerçants qui ont été informés dimanche passé n’ont pas pu informer eux-mêmes toute leur clientèle pour leur dire où ils vont être déplacés", étaye-t-il.

Et d'ajouter : "Puisque les rues perpendiculaires au quai vont probablement être fermées à cause des travaux du tram, la majorité des commerçants devront arriver par la petite rue qui est à côté des Olivettes. Et ils vont devoir repartir par la rue Nagelmackers. A priori, il n’y aurait qu’un seul accès et une seule sortie", indique le président de la Fenaca.

"Donc, à mon avis, cela va être le branle-bas de combat pour rentrer et sortir. Chacun des commerçants a un horaire d’arrivée bien précis. Ils n’ont donc pas intérêt à être 5 minutes en retard sinon je ne sais pas comment ils vont arriver vers leur emplacement", s'inquiète Léonard Monami.

La réaction des autorités

Du côté de la Ville de Liège et de son Échevinat du Commerce, on tient tout de même à tempérer. La Ville se dit bien consciente des désagréments liés aux travaux du Tram. Elle assure également avoir transmis aux commerçants, il y a un mois déjà, un courrier pour les informer de leur futur nouvel emplacement ainsi qu'un plan détaillé concernant les nouveaux accès.

"Je vais demander à la Ville de Liège s’ils ne peuvent pas indiquer sur leur site internet où sont déplacés les commerçants de la Batte afin que les clients puissent les retrouver facilement", annonce le président la Fédération Nationale du Commerce Ambulant.

C'est la première fois que le chantier du tram a un impact aussi important sur le marché de la Batte. Le retour à la normale ne devrait pas avoir lieu avant au moins six mois.